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Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında ’e ziyaret

Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret

10.11.2019, 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019,08:58

Başkan Erdoğan, Cumhuriyeti'nin kurucusu ’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında ’de düzenlenen törene katılıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e geldi.

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