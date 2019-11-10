Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene katılıyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e geldi.
Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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