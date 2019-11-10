Başkan Erdoğan'dan Beştepe’de düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"SÜREKLİ ATATÜRK DENİLEREK ONUN MİRASINA SAHİP ÇIKILMAZ"



Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılmaz. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.



"BU MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"

Bize olan düşmanlığın en önemli sebebi onların kirli ticaretini ifşa etmiş olmamızdır. Atatürk ve Cumhuriyet kavramlarını perde olarak kullanıp ülkemizi hedef alanlar oldu. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir.

"OSMANLI COĞRAFYASINDA SIKI SIKIYA SAHİPLENİLECEK BİR MİRAS VAR"

Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir.

Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını düşünme lüksü yoktur. Ülkemizin bu cendereden çıkması için birlikte çalışmamız gerekiyor.

Teröristlere parasız veriyorlar. Bize paramızla dahi akıllı bomba vermediler. İnsansız hava aracı istedik vermediler. Şimdi biz silahlı insansız hava aracımızı yapıyoruz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.

Teröristlerin inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Şimdi kaçacak delik bulamıyorlar. Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi kana ve ateşe boğmak istediler.



"BÜTÜN MESELA İNANMAK"



Ekonomimizi hedef alarak bizi eski günlere döndürmek istediler. Oyunlarını bozduk, neticeye ulaşamadılar. 15 Temmuz'da milletimize yapılan darbeyi yine milletimiz sayesinde 16 saatte bertaraf ettik. Bütün mesela inanmak.



"365 BİN SURİYELİ KENDİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"



Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında bitirmek için kimsenin beklemediği harekatları gerçekleştirdik ve başarıya ulaştırdık. Üç ayrı harekatla Suriye'de terör örgütü kontrolündeki 8 bin 100 kilometrekare alanı güvenli hale getirdik. 365 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü. Dönüşlerin sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.



Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak elbette hepimizin görevidir.



Türkiye'nin geçmişiyle bağını koparmak isteyenler oldu ama bunu kimse başaramadı. Bugüne kadar milletimizi kadim tarih yörüngesinden çıkarmaya kimse muvaffak olamadı.



"SÜREKLİ OLARAK OSMANLI'YA HAKARETİ VE AŞAĞILAMAYI BİR SİYASET TARZI HALİNE GETİRMEK..."



Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Neymiş efendim "Osmanlı'da okuma-yazma oranı çok düşükmüş". Neymiş efendim "Osmanlı'nın kendi silah sanayii yokmuş", "Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiştir." Hepsi yalandır, iftiradır. Elbette Osmanlı'nın da eksikleri vardır. Tespiti yapmak tarihçilerin ve uzmanların işidir. Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir. Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişi soykırımlarla dolu.

Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır. Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var.





"HEDEF YÜZDE 100'E ULAŞMAK"

Tarihin nakşedilmediği bir şehrimiz yok. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Onları anlatmaya devam edeceğiz. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Kim ne derse desin... Kendimizi tüm dünyaya ve evlatlarımıza anlatmaya devam edeceğiz.

Osmanlı'nın silah sanayiine sahip olmadığını iddia etmek koca bir yalandır. Asırlar boyunca dünyaya silah ihracatı yapan bir Osmanlı vardı.

Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığı tersine çevirdik. Yerlilik oranını yüzde 70 yaptık. Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Bayraktar ve ANKA'dan sonra Akıncı ile savunma sanayiindeki başarımızı pekiştiriyoruz.

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satımı söz konusu değil.



Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil