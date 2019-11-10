Cumhuriyet’e sahip çıkıyor ülkemizi ileri taşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ,10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürdüğünü belirtti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ,10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



KORUMAYA KARARLIYIZ



Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıldönümünde saygıyla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet olarak çocuklarımıza anlatmalı, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz, şehit kanları ve gazilerin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır."