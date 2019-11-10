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Dolmabahçe’de kritik görüşme

Dolmabahçe’de kritik görüşme
Giriş Tarihi: 10.11.2019

ve arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında 'li teröristlerin belirlenen tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye, ABD ve 'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda ''nın devam edeceği resti çekti

Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye, ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekti. Tüm bu gelişmeler üzerine dün İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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