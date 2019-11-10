Ekrem İmamoğlu'ndan Necti Özkan'a kıyak ihale!

Yerel seçimlerde PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oyları ile İBB'nin başına geçen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun liyakat söylemleri tek tek yere çakılıyor. Ekrem İmamoğlu, tamamen propaganda maksatlı kaleme alınan ‘Kahramanın Yolculuğu’ isimli kitabın sahibi ve parti içindeki iç savaşın fitilini ateşleyen isim olan Necati Özkan’a CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı milyon dolarlık ihalelerle ihya edildiği ortaya çıktı.



'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitapla CHP içindeki ego savaşlarını başlatan Özkan'ın, Maltepe Belediyesi'nden 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlendi. CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli firmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işareti doğurdu



BASIN TANITIM İHALESİ ÖZKAN'A

Memleket hayrına tek bir dikili ağaçları olmadığı gibi yüce Türk milletinin kadim değerlerine düşmanlık beslemeyi siyasi desturları haline getiren CHP, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ihaleler yoluyla yandaşlarına yediriyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki reklam danışmanı olan Necati Özkan'ın da bu talandan payına düşeni fazlasıyla aldığı anlaşılıyor. 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap kaleme alan ve HDP'nin oylarıyla kazanılan İBB Başkanlığı üzerinden İmamoğlu güzellemesi yapan Özkan, CHP'li belediyelerin ihalesinde hep kazanan isim oluyor. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun damarına fena basan Özkan, ihale üzerinden gelen milyonları cebine indiriyor. CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı "Basın, tanıtım ve duyuru hizmeti ihalesi" adeta Özkan'a peşkeş çekilmiş.

KÜÇÜCÜK FİRMAYA DEVASA İHALE

Yeni Akit'te yer alan habere göre, 10 milyon liralık devasa ihaleyi 100 bin lira sermayeli firmasıyla almayı başaran Özkan, şaibeli bir kahramanlık örneğine imza atıyor. 2 ihaleyi de tek başına almayı başaran Özkan, adrese teslim ihalelerden galip çıkmayı başarıyor. İmamoğlu'nun kampanyasında, 'hak', 'hukuk', 'adalet' vurgusunu öne çıkartan Özkan'ın, propagandasını yaptığı değerlerden uzak bir görüntü çizdiği anlaşılıyor.



CHP BİRBİRİNE GİRDİ

Özkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı. İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.