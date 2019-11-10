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Nöbetteki ailelerden komisyon talebi

Nöbetteki ailelerden komisyon talebi
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi yapan 55 ailenin umutlu bekleyişi 69'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 55 ailenin umutlu bekleyişi 69'uncu gününe girdi. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya da, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için eylemdeki isimlerden biri. "Bir Allah'ımız var umudumuz başka da kimseden umut beklemiyoruz" diyen Kaya, "Şu ana kadar hiç haber alamadık. Çalışmalara hız verilmesini istiyoruz. TBMM üyelerine de sorunlarımızı anlattık inşallah güzel bir komisyon kurulur ve çocuklarımız geri getirilir" diye konuştu.

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