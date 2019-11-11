09.05’te hayat durdu

ULU Önder'in ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde, duygusal anlar yaşandı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'i geçe sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.

ULU Önder'in ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde, duygusal anlar yaşandı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'i geçe sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise vatandaşlar o anlarda Atatürk'ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.



ÜMİDİM ATATÜRK

KOCAELİ'DE yapılan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası'nda Unika Spor Kulübü'nden Elif Şahin, performansının sonunda Türk bayrağı ve Atatürk posterine doğru asker selamı verdi.



KAPADOKYA SEMALARINDA ÇİÇEK GİBİ AÇTI

TÜRKİYE'NİN kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı. Balon turuna katılan turistlerden bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.



1500 KADIN İŞÇİ ATA İÇİN TOPLANDI

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan bin 500 kadın işçi, Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı. Kadınların Ata'ya saygı duruşu cep telefonu ile görüntülendi.



KORDON'DA 350 METRELİK BAYRAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde İzmirliler Alsancak Limanı Cumhuriyet Meydanı'na kadar Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıdı.



ATA MASKI'NA SAYGI DURUŞU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, 42 metre uzunluğundaki Atatürk maskı önünde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İZMİR'DEKİ törenlerde sirenlerin çalmaya başlamasıyla saygı duruşuna geçen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Saygı duruşundaki bir kadının duygulanarak gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de 10 Kasım törenlerine katılan motorcular 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

09.05'te çocuklarıyla birlikte yolda olanlar da saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmedi.



80 METREDEN POSTER AÇTILAR

KAYSERİ'DE Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 80 metrelik kayalıklardan ip inişi yapıp bayrak ve Atatürk posteri açtı.



95 YAŞINDA SELAM DURDU

DÜZCE Anıtpark'ta düzenlenen törende vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Törene katılan 95 yaşındaki Saibe Önen'in asker selamı katılımcıları duygulandı.



ÇANAKKALE'DE 10 KASIM SORUŞTURMASI

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde Atatürk'ü anma töreni olması gerekenden 5 dakika önce başladı. Hatanın anlaşılmasıyla saat 09.05'te bir kez daha saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterirken, Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.



ULU ÖNDER'E ASKER SELAMI

ATA'NIN ölüm yıldönümü nedeniyle üniversitelerin katılımıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan gençler hep birlikte Ulu Önder'e asker selamı verdi.