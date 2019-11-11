Atatürk’ü istismarcı zihniyete terk etmeyiz

BAŞKAN ERDOĞAN, ATATÜRK’ün ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende istismarcılara ders verdi. Erdoğan, “Cumhuriyet’i yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Ne Atatürk’ü ne de Cumhuriyet’i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

2023 HEDEFİNE BAĞLANMALIYIZ

Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılmaz. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.

BU MÜCADELE BİTMEZ

Bize olan düşmanlığın en önemli sebebi onların kirli ticaretini ifşa etmiş olmamızdır. Atatürk ve Cumhuriyet kavramlarını perde olarak kullanıp ülkemizi hedef alanlar oldu. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadele bitmez.

HEPSİ YALANDIR, İFTİRADIR

Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sahiplenilecek bir miras var demektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak elbette hepimizin görevidir. Yine birileri ağızlarına sakız etti. Neymiş efendim "Osmanlı'da okuma-yazma oranı çok düşükmüş", "Osmanlı'nın silah sanayii yokmuş", "Osmanlı halklara zulmetmiş" Hepsi yalan, iftiradır. Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir.



'ASIL GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ'

BATI'DA teröristlere silah ve mühimmat veren ülkelere tepki gösteren Erdoğan, "Teröristlere parasız silah veriyorlar. Bize paramızla dahi akıllı bomba vermediler. İnsansız hava aracı istedik vermediler. Şimdi biz silahlı insansız hava aracımızı yapıyoruz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve cesaretidir" dedi.



'ECDADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

TÜRKİYE'NİN terör tehditlerini kaynağında bitirmek için kimsenin beklemediği harekatları başarıyla gerçekleştirdiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Suriye'de terör örgütü kontrolündeki 8 bin 100 kilometrekare alanı güvenli hale getirdik. 365 bin Suriyeli topraklarına döndü. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Onları anlatmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin... Kendimizi dünyaya anlatmaya devam edeceğiz."



BÜTÜN MESELE İNANMAK'

ÜLKEMİZE yönelik saldırılara karşı durmanın tek yolunun inanmak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ekonomimizi hedef alarak bizi eski günlere döndürmek istediler. Oyunlarını bozduk. 15 Temmuz'da milletimize yapılan darbeyi yine milletimiz sayesinde 16 saatte bertaraf ettik. Bütün mesela inanmak" ifadelerini kullandı.