Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasını başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi. Sözde çevrecilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." şeklinde konuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu



Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;



Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye'dir. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Fidan dikimini millet meselesi olarak gören milletime teşekkür ediyorum. Bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda ağaç günü olarak ilan edilmesine karar verdik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kararını geçen hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir.



GEZİCİLERE SERT TEPKİ

Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok.





2023 NOKTADA TOPRAKLA BULUŞACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.





TWİTTER'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" bugün 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti. Başkan Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.