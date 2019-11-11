İmamoğlu'nun Kahramanın Yolculuğu kitabı CHP'yi karıştırdı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kampanya direktörü Necati Özkan tarafından yazılan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı parti içini karıştırmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu ve İmamoğlu gerginliğine Kılıçdaroğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nun kitap ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Twitter mesajına gerek yoktu" dediği öğrenildi.

CHP'de iç karışıklık devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın İmamoğlu ile ilgili yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitaba ilişkin tartışmalar hız kazandı.

Her fırsatta terör seviciliğini belli eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu, bahsi geçen kitaba eleştirilerde bulunarak, "Kimse CHP'nin ve Millet İttifakı'nın emeklerini hiçe sayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu bu sözlere, "Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum" şeklinde cevap verirken, Kaftancıoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ!

Sözcü'nün yazarı Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun kitabı okumadığını ama Kaftancıoğlu'na da 'Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak' dediğini öğrendim" diye yazdı.