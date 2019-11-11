  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İmamoğlu'nun "Kahramanın Yolculuğu" kitabı CHP'yi karıştırdı!

İmamoğlu'nun "" kitabı 'yi karıştırdı!

İmamoğlu'nun Kahramanın Yolculuğu kitabı CHP'yi karıştırdı!

11.11.2019, 11:12

'li Başkanı ile ilgili kampanya direktörü Necati Özkan tarafından yazılan '' kitabı parti içini karıştırmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu ve İmamoğlu gerginliğine Kılıçdaroğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nun kitap ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Twitter mesajına gerek yoktu" dediği öğrenildi.

CHP'de iç karışıklık devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın İmamoğlu ile ilgili yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitaba ilişkin tartışmalar hız kazandı.

Her fırsatta terör seviciliğini belli eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu, bahsi geçen kitaba eleştirilerde bulunarak, "Kimse CHP'nin ve Millet İttifakı'nın emeklerini hiçe sayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu bu sözlere, "Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum" şeklinde cevap verirken, Kaftancıoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ!
Sözcü'nün yazarı Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun kitabı okumadığını ama Kaftancıoğlu'na da 'Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak' dediğini öğrendim" diye yazdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmamoğlu'nun "Kahramanın Yolculuğu" kitabı CHP'yi karıştırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN