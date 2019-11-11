On binler Ata’ya koştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında törenlerle anıldı. Atatürk'ün ölüm saati 09.05'te tüm yurtta hayat durdu. Devlet erkanının katılımıyla düzenlenen resmi törenin ardından 7'den 70'e on binler Ata'nın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında tüm yurtta anıldı. Atatürk için ilk tören ise Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahında yapıldı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çeleng bıraktı. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



Anıtkabir'i ziyaret eden yaşlı çift askerlerin yardımıyla mozoleye çıktı.



'HEP KALBİMİZDE YAŞAYACAK'

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ruhu şad olsun."



10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar arasında yer alan hamile bir kadın, görenleri gülümsetti.



VATANDAŞLAR ANITKABİR'E AKTI

Devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir'e Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş koştu. Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e gelen her yaştan vatandaş dualar ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.