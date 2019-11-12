Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Başkan Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Başkan Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEDİ

Güvenli Bölge'nin şu anda geldiği noktayı ifade edeceğiz. Mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini anlatacağız. DEAŞ'lıların iadesi ile ciddi telaş süreci başladı. Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Ne Rusya, ne ABD terör örgütlerini temizleyemedi.

Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.

"KATİL OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ"

Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz. Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.



İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor. Resmi temaslarımızın ardından Amerika Diyanet Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. İlişkilerimizdeki sisli havayı rağmen Trump'la ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak. Terörle mücadele bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

SORU-CEVAP KISMI

-Rusya ile ortak devriye-

Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Terör örgütleri ne yazık ki Münbiç'te de var kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz.

Buradan ne Rusya ne ABD terör örgütlerini verdikleri günlerde temizleyebilmiş değiliz. Bunları Trump'la konuşacağız. Döndükten sonra Putin'le telefon görüşmesi yapacağız.

-Türkiye'nin sondaj faaliyetleri-

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. AB bir şeyi unutuyor. Siyasette hala çok yeni görev yapanlar. Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de.. Garantör ülke olarak haklarımız var. Sularda bizim bazı haklarımız var

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye'ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar Siz bize 59'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz.

MÜZAKERE RESTİ

Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.

Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız.