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Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu! Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu! Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek

12.11.2019, 11:56

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.

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