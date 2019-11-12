Fırat’ın doğusunda 4. ortak devriye

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde gerçekleşti

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde gerçekleşti



10 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından devriye ile ilgili yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda 10 kilometre derinlikte ve 62 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra ettiği dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere sekiz kara aracı da katıldı" denildi.



HAREKAT BÖLGESİNDE 24 SAATTE 19 TACİZ



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu da vurgulandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.