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'de operasyonu

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

12.11.2019, 08:45

'de ticareti yapmak suçundan 17 yakalama kararına istinaden 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ekiplerince, eş zamanlı başlatıldı.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 17 yakalama kararına istinaden 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak suçuna istinaden 17 yakalama kararına istinaden 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA

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