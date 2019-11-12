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Kaçak öğrenci servislerine dikkat!

Kaçak öğrenci servislerine dikkat!
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Başkanı velilere uyarılarda bulundu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kaçak bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor, ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu.

Öztürk, "Veliler; taşıt kartını, yetki belgesini, hatta aracının kapısında önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler. Ödeme de yapmasınlar" dedi.

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