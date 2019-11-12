Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarla narko-teröre de ağır vurulduğunu açıklayan Diyarbakır Valiliği, operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Kıran-5’te terörist inleri darmadağın edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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