Kıran-5’te terörist inleri darmadağın edildi

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarla narko-teröre de ağır vurulduğunu açıklayan Diyarbakır Valiliği, operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.