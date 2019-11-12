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Kıran-5’te terörist inleri darmadağın edildi

Kıran-5’te terörist inleri darmadağın edildi
Giriş Tarihi: 12.11.2019

, ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarla narko-teröre de ağır vurulduğunu açıklayan Diyarbakır Valiliği, operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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