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Şaşkın hırsızlar

Şaşkın hırsızlar
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'de, otomatik makinesi () tamircisi 'ın (40) elindeki alet çantasını, para dolu çanta sanıp çalan 1'i kadın 3 kişi, sahte plakalı otomobille kaçarken yaptı.

İzmir'de, otomatik para çekme makinesi (ATM) tamircisi Ömür Uslucan'ın (40) elindeki alet çantasını, para dolu çanta sanıp çalan 1'i kadın 3 kişi, sahte plakalı otomobille kaçarken kaza yaptı. Şüphelilerin kaza yaptığı ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı



RESTORANA GİTTİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova'ya bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki bir ATM'yi tamir ettikten sonra 35 KB 7135 plakalı otomobiline doğru ilerleyen Ömür Uslucan'ı kimliği belirsiz kapüşonlu üç kişi takip etmeye başladı. ELINDEKI alet çantasıyla otomobiline binen Uslucan, Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalışan eşini aldıktan sonra, aynı cadde üzerindeki bir lokantada yemek yemek için eşiyle birlikte araçtan indi. Bu sırada 3 kişi, Uslucan'ın otomobilinin arka camını kırarak, çantayı aldı. Alet çantasını para çantası sanan 1'i kadın 3 hırsız, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı.

ARABAYI BIRAKTILAR

Cadde üzerinde ilerleyen hırsızların bulunduğu araç, önünde seyreden 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrasında panikleyen hırsızlar, otomobillerini orada bırakıp koşarak kaçtı. Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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