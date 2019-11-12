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en fazla misafir eden ülke’

‘Türkiye en fazla mülteci misafir eden ülke’
Giriş Tarihi: 12.11.2019

ve () ile Destek Derneği'nin (MUDEM) iş birliğinde düzenlenen, 'nin desteklediği 'Medya ve 'nın beşincisi 'da yapıldı.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) iş birliğinde düzenlenen, Avrupa Birliği'nin desteklediği 'Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları'nın beşincisi Van'da yapıldı.

45 MİLYAR DOLAR HARCADI

URARTU Otel'de düzenlenen, iki gün süren programda, mültecilerin topluma ve yerel halka olan uyumunun tesisinde basın mensuplarına önemli rol düştüğünü kaydeden SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, şunları söyledi: Türkiye, son 6 yıldır en fazla mülteci ağırlayan ülke. Türkiye, Suriyeliler için bugüne kadar yaklaşık 45 milyar dolar harcadı. Suriye dışında bulunan kişilerin yüzde 65'ini Türkiye tek başına ağırlamakta ve bununla beraber çok da görülmeyen Suriye krizi gölgesinde kalan 400 bine yakın diğer uyruklu göçmenler bulunuyor.

İHSAN KARATAŞ

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