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operasyonu 2360 personelle başladı

Kıran-6 operasyonu 2360 personelle başladı

13.11.2019, 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,09:54

, Van, , kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.


PKK'YA BİR DEV OPERASYON DAHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.


2 BİN 360 PERSONEL YER ALIYOR

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

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