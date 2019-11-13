Kıran-6 operasyonu 2360 personelle başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.
PKK'YA BİR DEV OPERASYON DAHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.
2 BİN 360 PERSONEL YER ALIYOR
Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.
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