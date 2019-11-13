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Ağaç dikme rekoru artık ’nin

Ağaç dikme rekoru artık Türkiye’nin
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Tarım ve , 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde 'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret etti. Pakdemirli, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.

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