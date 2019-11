Baba elinden ölüm!

Bir anlık öfke, iki babayı evlat katili yaptı. Her bayram öptürdükleri elleriyle çektiler tetiği... İzmir ve Tekirdağ'da iki genç kız, babalarının silahından çıkan kurşunlarla can verdi

İzmir ve Tekirdağ'da kızları ile tartışan iki baba, evlat katili oldu. Tekirdağ'da 11 Kasım Pazartesi gecesi meydana gelen olayda baba Okan K. tartıştığı kızı Sultan K.'lı tabanca ile vurarak öldürdü.



TÜFEKLE VURDU



İzmir'in Menderes ilçesinde ise baba A.T., kızı S.T'yi pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. İlk olay geçtiğimiz aylarda Menderes'te yaşandı. Uyuşturucu kullandığı için hastaneye yatırılan ve tedavi gören 23 yaşındaki S.T. iddiaya göre evde babası ve diğer kardeşlerine saldırdı. Bu sırada kızını etkisiz hale getirmek için ayaklarından vurmak isteyen baba A.T. yanlışlıkla karnından vurdu.



ÖNCE TARTIŞTILAR



Gaziemir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Evlat katili olan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda ise baba Okan K., kızı 18 yaşındaki Sultan K.'yı tabanca ile vurarak öldürdü. Okan K. ile 18 yaşındaki kızı Sultan K. otomobil içersinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerinde baba K., kızına tabanca ile iki el ateş etti. Başına isabet eden kurşun nedeniyle 18 yaşındaki genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Baba Okan K. tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirilen talihsiz kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



LİNÇTEN POLİS KURTARDI



Çerkezköy'de bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Okan K. hastane önünde yakınları tarafından linç edilmek istendi. Babayı emniyet güçleri zorlukla olay yerinde uzaklaştırdı. Adanalı olan Okan K.'nın evden kaçan kızını bularak Tekirdağ'a getirdiği, kızı ile araba içersinde tartıştıktan sonra kızını ikna edemeyince, kızını öldürdüğü iddia edildi. Kızının ölüm haberini alan anne Sultan K.'ün ise feryatları ile yürekleri dağladı. Hastane önünde fenalık geçiren anne Sultan K.'ün annesini çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Baba K. gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL