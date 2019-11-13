Bornova’da mesaj krizi

CHP İzmir'de delege seçimleri devam ederken, partinin Bornova örgütü partililere gelen mesaj nedeniyle karıştı. Mesajda, liste tarifi yapılırken "kırmızı listeye" destek istendi.

CHP İzmir'de delege seçimleri devam ederken, partinin Bornova örgütü partililere gelen mesaj nedeniyle karıştı. Hafta sonu büyük mahallelerde sandığa giden partililer yeni delegeleri seçmişti. Ayın 17'sinde yapılacak Ergene Mahallesi seçimleri öncesinde tüm partililere ve üyelere il başkanlığı adına mesaj gönderildi.





KIRMIZI LİSTEYE DESTEK



Mesajda, liste tarifi yapılırken "kırmızı listeye" destek istendi. Partililerin ilçe ve il başkanlığını telefon yağmuruna tutmasının ardından parti hukukçuları harekete geçti. CHP İzmir İl Başkanlığı, tarafsız olduklarını, böyle bir mesajı göndermediklerini ve yapanlar hakkında hukuki işlem başlatacaklarını duyurdu.