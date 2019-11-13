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En zor görev

En zor görev
Giriş Tarihi: 13.11.2019

'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını kazada hayatını kaybeden 'un babası emekli imam kıldırdı.

Bursa'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını kazada hayatını kaybeden Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş kıldırdı. Konuş, cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar, cenazeye katılanları da ağlattı.

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