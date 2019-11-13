En zor görev

Bursa'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını kazada hayatını kaybeden Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş kıldırdı.
Bursa'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 3 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını kazada hayatını kaybeden Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş kıldırdı. Konuş, cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar, cenazeye katılanları da ağlattı.
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