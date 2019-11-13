İzmir’de 286 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, 2 günde durdurulan 6 lastik botta toplam 286 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, 2 günde durdurulan 6 lastik botta toplam 286 kaçak göçmen yakalandı. 3 ayrı ilçede yakalanan 286 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.E., E.K., Y.T., B.T., H.H.C., S.S.,

S.B., M.E., Ö.A. ve Suriye uyruklu A.B.H. ise gözaltına alındı. Yasa dışı geçişte kullanılması planlanan 1 bot, 1 bot motoru, 1 şişirme pompası ve otomobillerin de bulunduğu 11 ayrı araca el konuldu.