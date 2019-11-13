İzmir’de ‘şafak’ temizliği

İzmir polisi, önceki gün düzenlediği eşzamanlı operasyonlarla kentte büyük bir temizliğe imza attı. Uyuşturucu tacirlerinden suç örgütü üyelerine, terör destekçilerinden fuhuş zanlılarına kadar pek çok şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün şafak vakti eşzamanlı üç başarılı operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'ya yönelik baskında 12, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Serdar A.'nın liderliğini yaptığı Ağa Aslan çetesi suç örgütüne yönelik operasyonda 16, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 17 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet yetkilileri, İzmir'i suç çeteleri ve terör çetelerinden tamamen temizleyeceklerini dile getirdiler.



PKK'YA AĞIR DARBE



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı olan 12 zanlı gözaltına alınrken, ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı.



SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKTÜ



Cumhuriyet Başsavcılığı', elebaşı Serdar A'nın liderliğinde, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.



17 NOKTADA ARAMA



Art arda başarılı operasyonlara imza atan İzmir polisi, üçüncü operasyonu da zehir tacirlerine karşı düzenledi. 19 z ehir taciri adreslerde yakalanırken, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



FUHUŞ OPERASYONUNDA 250 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ



İzmir'in Çeşme ilçesinde de fuhuş operasyonu düzenlenen masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından masaj salonuna ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Salonda yapılan aramada fuhuşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmelerle fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci S.Ş. ve 11 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FATİH ŞENDİL