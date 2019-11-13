MEB'den "Atatürk"e secde ettirilmesi ile ilgili önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım törenlerinde Atatürk posterine çocukların secde ettirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, her kesimden tepki çeken görüntülerle ilgili "Kabul edilemez." açıklaması yaptı.