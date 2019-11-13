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20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama

13.11.2019, 23:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,23:44

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı. Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredekiyollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

YARALI 5 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

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