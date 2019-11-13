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’da Erdoğan sevgisi sokaklara taştı

Tel Abyad’da Erdoğan sevgisi sokaklara taştı
Giriş Tarihi: 13.11.2019

ile huzur ve barış ortamının sağlandığı 'nin kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor. Türk yetkililerden Türk bayrağı ve Erdoğan posteri talep eden çocuklara yetkililer tarafından Türk bayrağı ve posterler dağıtılıyor. Bayrakları sallayan çocuklar, "Türkiye ve Erdoğan" tezahüratı yaparak sınır ötesine mesaj gönderiyor.

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