ABD devlerine yatırım çağrısı

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ilk gününde ülkedeki işadamlarıyla bir araya geldi. Dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine Türkiye’de yatırım çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmek istediklerini vurguladı

Başkan Erdoğan, kritik ABD ziyaretinin ilk gününde ABD'nin ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Coca Cola, Pepsi, UPS, Cisco, Uber, Hilton, Citi'nin de aralarında olduğu ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, Patriot hava savunma sistemini üreten Raytheon şirketinin Başkanı Chris Davis ile F-35 uçaklarını üreten Lockheed Martin şirketinin Başkan Yardımcısı Nancy Ziuzin Schlege de yer aldı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi koyduklarını belirterek, her iki ülke işinsanlarına da yatırım çağrısında bulundu.





BAKANLAR DA KATILDI



ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, önceki gün ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.





BAŞKAN'A SEVGİ SELİ



Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı. "Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıylaErdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

HASAN AY