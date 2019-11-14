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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yılı mesajı

Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yılı mesajı

14.11.2019, 19:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,19:36

Başkan 'ın, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajından: “Özellikle Kıbrıs Türklerinin, ’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.”

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