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Başkan ABD'den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı

14.11.2019, 09:37

Başkan , ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te Türkiye'ye hareket ederken, Erdoğan, 'nden , Türkiye'nin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.

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