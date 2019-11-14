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Bornova’da seçimler iptal

CHP Bornova’da seçimler iptal
Giriş Tarihi: 14.11.2019

'de 'nde iptal edildi. İlçe Başkanı Asım Güven'in de ikamet ettiği mahallede seçimin iptal nedeni ise Üyesi Perihan Yardımcı'nın proganda yapması olarak gösterildi.

İzmir CHP'de Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde seçim iptal edildi. İlçe Başkanı Asım Güven'in de ikamet ettiği mahallede seçimin iptal nedeni ise Kadın Kolları MYK Üyesi Perihan Yardımcı'nın proganda yapması olarak gösterildi. Seçimleri kazanan mavi listede yer alan Yardımcı'nın bulunduğu listeyi genel merkez listesi olarak lanse ettiği iddia edildi. Yardımcı'nın üyelere baskı yaptığı ve yakasında MYK kartının olduğu iddia edildi.

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