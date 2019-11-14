Çifte silahla ev basıp 4 akrabasını öldürdü

Murat Akkeçe, eşine küfrettikleri gerekçesiyle akrabalarına husumet besliyordu. Tüfek ve silahla gittiği evde İbrahim Akkeçe, eşi Döndü Akkeçe, oğlu Kemal Akkeçe ile kardeşi Erol Akkeçe’yi vurarak katliam yaptı

İzmir'in Kiraz ilçesinde Murat Akkeçe (35), eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle husumet beslediği akrabalarının evini basıp İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğlu Kemal Akkeçe (16) ile kardeşi Erol Akkeçe'yi (36) av tüfeği ve tabanca ile vurarak öldürdü.



KAPIYI YUMRUKLADI



Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Akkeçe, daha önceden eşi ile tartışan ve küfreden babasının amcasının oğlu İbrahim Akkeçe'nin Bağarası Sokak'taki evine gitti. Murat Akkeçe'nin kapıyı yumruklayıp tekmelemesi üzerine İbrahim Akkeçe ve yakınları, panikle açtı. Bu sırada Murat Akkeçe, yanında getirdiği av tüfeği ile evin içinde bulunan Murat Akkeçe ve diğer akrabalarına ateş etti.





MERMİLERİ BOŞALTTI



Kendisine yalvaran yakınlarının feryatlarını duymazdan gelen Murat Akkeçe, tüfekteki mermilerin bitmesi üzerine belindeki silahı çıkararak katliama devam etti. Yerde yatan akrabalarına tabancanın şarjöründeki tüm mermileri boşalttı.



JANDARMAYA TESLİM OLDU



Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim Akkeçe, eşi Döndü Akkeçe ve oğlu Kemal Akkeçe ile kardeşi Erol Akkeçe, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Murat Akkeçe, daha sonra olayda kullandığı silahlarla jandarmaya gidip, teslim oldu. Murat Akkeçe ilk ifadesinde kendisine ait tabanca ve tüfekle "Akrabalarımı, eşime hakaret ettikleri için öldürdüm" dediği öğrenildi.