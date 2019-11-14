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’ın önemli ismi ’de ele geçirildi

DEAŞ’ın önemli ismi Suriye’de ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.11.2019

, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde terörle mücadele ile ilgili kritik mesajlar verdi. Soylu, "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. 'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda 'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde terörle mücadele ile ilgili kritik mesajlar verdi. Soylu, "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.

DEAŞ'lıların sınır dışı edilmesi olayına da değinen ve Almanya ile Hollanda'nın sınır dışı edilen militanlarını alacaklarını haber verdiklerini söyleyen Soylu, "Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi söylemek istiyorum. Eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz" ifadesini kullandı.

"FETÖ'YE KRİTİK BİR OPERASYON VAR"

FETÖ'yle mücadelenin de aynı kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Milletimiz rahat olsun. Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Kim ne söylerse söylesin... FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bu müsibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız" dedi.

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