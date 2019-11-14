İzmir'in Menemen ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyet şeridinde korkunç kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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