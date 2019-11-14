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İçişleri Bakanlığı'ndan yabancı teröristlerle flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı'ndan yabancı teröristlerle flaş açıklama!

14.11.2019, 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,15:13

İçişleri Bakanlığı:Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, uyruklu 1 YTS’nin 'ya, uyruklu 7 YTS’nin ise 'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.

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