Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli harekat düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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