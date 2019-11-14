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MSB: ve babasının katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

MSB: Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

14.11.2019, 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,20:02

'ndan yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının Suriye'de öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"BU ALÇAK TERÖR SALDIRISINI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

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