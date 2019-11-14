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MSB: ile 6. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile 6. ortak kara devriyesi tamamlandı

14.11.2019, 12:57

Türk ve unsurları, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesini tamamladı. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki altıncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.



Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

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