Oval Ofis’te tarihi zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki tarihi zirvede bir araya geldi. Dostane bir havada geçen görüşmede Başkan Erdoğan, “Türkiye ve ABD, DEAŞ’ı bitirmek, Suriye’ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışacaktır” mesajı verdi

Başkan Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'a gelişinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtası tarafından karşılanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan ile Trump'ın yarım saat olarak planlanan görüşmeleri TSİ 20.13'te başladı 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.



TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR



Görüşme öncesinde iki lider kısa açıklamalar yaptı. İlk sözü ABD Başkanı Donald Trump aldı. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı. Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti ve "Sınırınızın güvende olmasından memnunum" ifadelerini kullandı.





100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET



Trump, "Buradaki ticaret sözleşmeleri hakkında da konuşacağız. Türkiye ile olan ticaret ilişkilerimizi belirgin bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile birlikte bunu 100 milyar dolara kadar çıkartabiliriz. İlişkilerimizi düzenleyeceğiz ve ülkelerimiz açısından ticaret ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.



ERDOĞAN'I AĞIRLAMAK ONURDUR



Trump sözlerine şöyle devam etti: "F-35 jetleriyle ilgili de görüşeceğiz. DEAŞ konusunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. DEAŞ bölgede çok etkiliydi ama şimdi bunlar hapiste. Türkiye yüzlerce DEAŞ teröristini yakaladı. F-35 ile birlikte S-400'lerden de bahsedeceğiz." ABD Başkanı Trump, "Başkan Erdoğan'ı burada ağırlamak bir onur. Bölgeye ve ülkeye saygımız sonsuz" ifadelerini de kullandı. İki lider arasındaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.





ÖNCE LİDERLER SONRA HEYETLER GÖRÜŞTÜ



Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı. Erdoğan ve Trump, görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.



TRUMP, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Trump, basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Erdoğan, tıpkı bizim gibi terörle mücadele ediyor. F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan'a, Türkiye'nin Bağdadi'ye yönelik operasyondaki katkısından dolayı teşekkür eden Trump, "Erdoğan, Türk halkı için muhteşem bir iş yapıyor" dedi.





ERDOĞAN: ABD İLE YENİ BİR SAYFA AÇMAKTA KARARLIYIZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:



- Amerika Birleşik Devletleri ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.

- Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir.

- Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım.

- S-400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz.

- Teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim.

- Siyasi ve ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında her iki ülkenin de bakanları çalışıyor.

- Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz.

- (FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim ettik.

- (Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.

- (Darbe girişimi) Bu olayların faili birinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil.

- (FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler.

- Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım.

- (Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş.