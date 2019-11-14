PKK’nın kış yapılanmasına Kıran-6 darbesi

Terör örgütü PKK unsurlarını temizlemek için devam eden Kıran operasyonlarının 6'ncısı dün başladı. İçişleri Bakanlığı'nca Kıran Operasyonlarında 17 Ağustos'tan bu yana 195 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, 19 terör örgütü iş birlikçisinin de yakalandığını duyurdu.

Terör örgütü PKK unsurlarını temizlemek için devam eden Kıran operasyonlarının 6'ncısı dün başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesinde gerçekleştirilen Kıran 6 operasyonuna, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.



195 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ



İçişleri Bakanlığı'nca Kıran Operasyonlarında 17 Ağustos'tan bu yana 195 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, 19 terör örgütü iş birlikçisinin de yakalandığını duyurdu.