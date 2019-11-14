Rasulayn ve Tel Abyad'da 67 bin sivil evlerine döndü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad'da evlerine dönen sivillerin sayısı 67 bine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Bölgenin terörden kurtarılmasının ardından evlerine dönen sivillerin sayısı, 42 bini Rasulayn'da, 25 bini Tel Abyad'da olmak üzere 67 bine ulaştı.

YEREL POLİS GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK

Rasulayn ve Tel Abyad'ta yerel polis güçlerinin oluşturulması için Türkiye tarafından çalışma başlatıldı. Bu iki ilçede Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki model uygulanacak. Bu kapsamda, Türk polisi tarafından ilk etapta Tel Abyad için 500, Rasulayn için 500 Suriyeli polise eğitim verilecek. Polislerin Türkiye'de eğitimi 1 ay sürecek. Daha sonra bu rakam kademeli olarak 3 bine çıkarılacak. Tel Abyad ve Rasulayn'da görev yapacak olan polisler, bölgedeki sivil halktan seçilecek. Başvurular alınmaya başlanırken, mülakatlar da gerçekleştiriliyor.

JANDARMA VE POLİS DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Türk jandarması ve Türk polisi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde danışmanlık hizmeti verecek, Askeri Şura ve yerel polislerle bir süre birlikte çalışacak. Yerel polisler göreve başladıktan sonra Tel Abyad ve Rasulayn'da ilçe emniyet müdürlükleri oluşturulacak.

Kamu kurumlarında patlayıcı temizliği tamamlandı

Tel Abyad ve Rasulayn'da teröristlerin mayın ve EYP döşediği kamu kurumlarında patlayıcı temizliği de tamamlandı. Bu kurumlar çok hızlı şekilde Rasulayn ve Tel Abyad Yerel Meclislerinin çalışmasıyla faaliyete geçirilecek.

GÜNDE 100 BİN EKMEK ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Rasulayn'da ilçede teröristler tarafından tahrip edilen, ancak yeniden onarılan fırınların faaliyete geçmesiyle günde 100 bin ekmek üretimi başlayacak. Fırınlara Türkiye tarafından un desteği sağlanacak.

Bölgede 15 Ekim'den bu yana yapılan yardımlarla yaklaşık 60 binin üzerinde sivile yardım dağıtımı yapıldı. Tel Abyad ve Rasulayn'da ekmek fırınlarına Türkiye'den sağlanan un desteği ise 100 tonun üzerine çıktı. Haftada en az iki kez bölge halkına Kızılay ve AFAD aracılığıyla yardımlar yapılıyor.