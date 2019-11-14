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Tampon bölgede kalan 'lı teröristin gideceği ülke belli oldu

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin gideceği ülke belli oldu

14.11.2019, 13:09

İçişleri Bakanlığı, 'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan uyruklu 'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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