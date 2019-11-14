Tatlıcı baskınında acı tablo!

İzmir'in Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Gündüz baskınından saklanmaya çalışan tatlıcıya gece suçüstü yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Gündüz baskınından saklanmaya çalışan tatlıcıya gece suçüstü yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke olurken, küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyeni hiçe sayarak ürettiği ürünleri İzmir'de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane mühürlendi.

Yetkililer vatandaşları, baklava benzeri ürünler başta olmak üzere ucuz fiyata satılan ve belgeleri eksik olan işletmelerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.