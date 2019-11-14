Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.