  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar

14.11.2019, 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,17:16

Son dakika haberine göre , karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği belirtildi.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN