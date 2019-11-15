  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘Araf’taki DEAŞ’lı ABD yolcusu

‘Araf’taki ’lı yolcusu

‘Araf’taki DEAŞ’lı ABD yolcusu
Giriş Tarihi: 15.11.2019

, 4 gündür - sınırındaki tampon bölgede bekleyen ’lı teröristin ’ye gönderileceğini açıkladı. Bakanlık 8 teröristin daha sınır dışı edileceğini duyurdu

Türkiye'deki DEAŞ'lıların vatandaşı bulundukları ülkelere iadesiyle ilgili süreç devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi nedeniyle ara bölgede kalan teröristle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu Muhammad Darwis B. adlı teröristin ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

8 TERÖRİST DAHA

Bakanlık, ayrıca Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı teröristin daha ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Araf’taki DEAŞ’lı ABD yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN