‘Araf’taki DEAŞ’lı ABD yolcusu

İçişleri Bakanlığı, 4 gündür Türkiye-Yunanistan sınırındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ’lı teröristin ABD’ye gönderileceğini açıkladı. Bakanlık 8 teröristin daha sınır dışı edileceğini duyurdu

Türkiye'deki DEAŞ'lıların vatandaşı bulundukları ülkelere iadesiyle ilgili süreç devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi nedeniyle ara bölgede kalan teröristle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu Muhammad Darwis B. adlı teröristin ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



8 TERÖRİST DAHA



Bakanlık, ayrıca Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı teröristin daha ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi