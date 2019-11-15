Boş arsada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu. Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ortaya çıkan olay sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler boş arsaya poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu. Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ortaya çıkan olay sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler boş arsaya poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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