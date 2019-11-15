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'li Savur, ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı

15.11.2019, 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019,09:21

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Savur, ve Mazıdağı ilçelerinin 'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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