‘Hiçbir lider onun kadar istediğini elde edemedi’

Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine dünya medyası geniş yer verdi. Uluslararası medya görüşmede Erdoğan’ın skandal mektubu iade ettiğini, Trump’un ise sessiz kaldığını yazdı. Erdoğan’ın ABD’nin desteklediği PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu deklare ettiği sözleri öne çekilirken görüşmenin Türkiye lehine sonuçlandığı ifade edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin yankıları sürerken görüşmeye ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Trump'ın 'samimi bir çaba içinde olduğunu' söyledi. Erdoğan, son dönemde ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin sözcüsü haline gelen Senatör Lindsay Graham için de, "Kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşme basında da geniş yer buldu.



New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım" Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.



Washington Post'taki haberde ise Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan'ın bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.



CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak imzalı yazıda ise, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.



'İŞLER ERDOĞAN LEHİNE'



İngiliz merkezli The Independent, haberinde, "İşler Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray'ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir" yorumuna yer verildi.



Alman Die Welt, Erdoğan'ın görüşmede Başkan Donald Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine yer verirken haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" ifadesi kullanıldı. Haberlerde Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgüleri ve teşekkürü de haberlerde yer buldu.



'TRUMP VİDEODAN BAYAĞI ETKİLENDİ'



Başkan Erdoğan, ABD'de basın mensupları ile yapılan toplantıda gazetecilerin görüşmede Trump ve ekibine izletilen terörle mücadele videosuyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala 'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın. Kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



'AMERİKA'DAN PATRİOTLARI ALMAYA DA HAZIRIZ'



Başkan Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin Patriot almaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan, "F-35 programının müşterisi değil ortağı olduğumuzu Başkan Trump'a hatırlattım. Biz NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahibiz. Amerika ile de güçlü ilişkilerimiz var. Fakat savunma kaynaklarımızı çeşitlendirmek ulusal çıkarlarımızın ve egemenlik haklarımızın gereğidir. S-400'ü savunma sistemlerimizin içerisinde önemsiyoruz. Uygun şartlarda verecekseniz biz Partiotları da alabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.



KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDAYIZ



Başkan Erdoğan, "Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır." dedi. Erdoğan, "KKTC bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz. Milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.